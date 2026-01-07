Acquario la Lega chiede risposte sui lavori | presentata un' interrogazione in consiglio comunale

La Lega ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per richiedere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo acquario di Villa Mazzini. L’obiettivo è ottenere informazioni precise e trasparenti sul progetto, assicurando che gli interventi procedano secondo i tempi previsti e rispettando le finalità di riqualificazione dell’area. La richiesta riflette l’importanza di un confronto chiaro tra amministrazione e cittadini sullo sviluppo di questa struttura.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.