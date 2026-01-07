Acquario la Lega chiede risposte sui lavori | presentata un' interrogazione in consiglio comunale
La Lega ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per richiedere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo acquario di Villa Mazzini. L’obiettivo è ottenere informazioni precise e trasparenti sul progetto, assicurando che gli interventi procedano secondo i tempi previsti e rispettando le finalità di riqualificazione dell’area. La richiesta riflette l’importanza di un confronto chiaro tra amministrazione e cittadini sullo sviluppo di questa struttura.
“Occorre fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo acquario comunale di Villa Mazzini. Sappiamo che sono emerse criticità che provocheranno certamente lo slittamento dei tempi di apertura e su quest'opera strategica per la città, finanziata con fondi europei, non si può. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
