Verso la rinascita dell' ex piscina Sempione in Barriera di Milano | Via alla gara nell' estate del 2026

L'ex piscina Sempione di Barriera di Milano si appresta a rinascere, con l'avvio della gara d'appalto prevista per l'estate del 2026. Molti residenti conservano ancora il ricordo dell'antico impianto, riconoscendone il valore storico e architettonico. Questo progetto rappresenta un passo importante per il recupero e la riqualificazione dell'area, contribuendo al miglioramento degli spazi pubblici e alla valorizzazione del patrimonio locale.

