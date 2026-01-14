Verso la rinascita dell' ex piscina Sempione in Barriera di Milano | Via alla gara nell' estate del 2026
L'ex piscina Sempione di Barriera di Milano si appresta a rinascere, con l'avvio della gara d'appalto prevista per l'estate del 2026. Molti residenti conservano ancora il ricordo dell'antico impianto, riconoscendone il valore storico e architettonico. Questo progetto rappresenta un passo importante per il recupero e la riqualificazione dell'area, contribuendo al miglioramento degli spazi pubblici e alla valorizzazione del patrimonio locale.
Sono ancora tanti i residenti che, guardando l'impianto da lontano, riescono a rintracciare la bellezza del passato. Una bellezza e una funzionalità deturpata dal presente, tra abbandono e degrado. Parliamo dell'ex piscina Sempione, nel quartiere Barriera di Milano. Centinaia di esposti, continue. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
