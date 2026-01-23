Rieti | ruba alimenti in piu’ negozi denunciato ed espulso 24enne senza dimora

A Rieti, un giovane marocchino di 24 anni senza fissa dimora è stato denunciato dalla polizia per aver rubato alimenti in più negozi della zona. L'uomo, ritenuto responsabile di furto aggravato, è stato inoltre destinatario di un decreto di espulsione. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire maggiore sicurezza nel territorio e a rafforzare le misure di tutela dei commercianti.

Un giovane marocchino di 24 anni, privo di fissa dimora, è stato denunciato dalla polizia a Rieti per furto aggravato e ha ricevuto un decreto di espulsione. Il ragazzo è stato sorpreso dal titolare di un supermercato, dove si era aggirato con un comportamento sospetto tra gli scaffali, impossessandosi di vari prodotti alimentari. Alcuni di questi erano stati consumati direttamente sul posto, mentre si rifiutava di pagarli. Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, lo hanno rintracciato nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale e, a seguito di una perquisizione, hanno trovato il giovane in possesso di ulteriori prodotti alimentari, la cui provenienza non è stata possibile accertare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Ruba in un supermercato a Rieti e consuma all'interno gli alimenti prelevati, denunciato 24enneUn giovane di 24 anni di origini marocchine è stato denunciato a Rieti per furto aggravato.

