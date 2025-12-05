Furti in Casentino e Valdarno | 24enne albanese condannato ed espulso dall’Italia

Era entrato insieme ad altri due complici in un’abitazione a Castel Focognano (AR) dopo aver infranto il vetro e forzato il telaio di una finestra. Il gruppo, però, non era riuscito a portare via nulla grazie al tempestivo intervento dei vicini di casa, che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. I tre malviventi erano poi fuggiti in auto, ma alla vista di una pattuglia dei Carabinieri era scattato un inseguimento terminato nelle campagne circostanti, dove due dei componenti della banda erano riusciti a far perdere le proprie tracce. Il terzo, un albanese di 24 anni, era stato invece bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Lortica.it

