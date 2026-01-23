Ruba in un supermercato a Rieti e consuma all' interno gli alimenti prelevati denunciato 24enne

Un giovane di 24 anni di origini marocchine è stato denunciato a Rieti per furto aggravato. È stato sorpreso all’interno di un supermercato mentre prelevava e consumava alimenti, e successivamente è stato removato dal territorio. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di comportamento nei luoghi pubblici.

Furto aggravato e decreto di espulsione: questo il bilancio di un’operazione di polizia, con gravi conseguenze per un 24enne marocchino sorpreso a rubare e consumare prodotti alimentari in un supermercato di Rieti. L’uomo, senza fissa dimora e in posizione amministrativa irregolare, è stato denunciato in stato di libertà e invitato a lasciare il territorio italiano. Furto in un supermercato a Rieti L'intervento della Polizia e la perquisizione Un precedente episodio analogo Denuncia e provvedimenti amministrativi Furto in un supermercato a Rieti L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno individuato e denunciato un cittadino marocchino di 24 anni per il reato di furto aggravato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

