Riccardo III il fascino oscuro del potere

Da ilrestodelcarlino.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fascino oscuro del potere ha il volto di Vinicio Marchioni di " Riccardo III ", nella regia di Antonio Latella. In scena al Teatro Ariosto stasera e domani alle 20,30, ancora in replica domenica gennaio alle 15,30. Opera conclusiva della tetralogia shakespeariana dedicata alla storia inglese, "Riccardo III" mette in scena l’ascesa di Riccardo di Gloucester: stratega della parola e dell’inganno, che emerge dalla Guerra delle due Rose per conquistare il potere. Una tragedia che attraversa i secoli e continua a interrogare il presente, portando alla luce i meccanismi della violenza politica e della manipolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

riccardo iii il fascino oscuro del potere

© Ilrestodelcarlino.it - "Riccardo III", il fascino oscuro del potere

Il fascino oscuro del potere: al Carignano debutta “Riccardo III”Il Teatro Carignano si appresta ad ospitare il debutto di “Riccardo III”, uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale.

Shakespeare e il fascino del male: in scena il Riccardo III di Antonio LatellaIl Riccardo III di Antonio Latella affronta il tema del male come elemento intrinseco alla natura umana, andando oltre stereotipi e rappresentazioni convenzionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

What If Henry VIII Had Remained the Golden Prince

Video What If Henry VIII Had Remained the Golden Prince?

Argomenti discussi: Riccardo III, il fascino oscuro del potere; Shakespeare e il fascino del male: in scena il Riccardo III di Antonio Latella; Al Teatro delle Muse va in scena Riccardo III, interpretato da Maria Paiato e diretto da Andrea Chiodi; Riccardo III, potere del male.

riccardo iii il fascinoRiccardo III, il fascino oscuro di un tiranno senza deformitàUno spettacolo che scardina l’icona tradizionale del protagonista, affidando a Vinicio Marchioni una figura elegante e magnetica.La lettura di Antonio Latella trasforma parola, scena e gesto in strume ... laprovinciacr.it

riccardo iii il fascinoVinicio Marchioni al Galli: Porto in scena Riccardo III con il suo fascino oscuroL’attore romano protagonista da stasera con l’opera shakespeariana Cinema e teatro possono davvero cambiare la vita delle persone. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.