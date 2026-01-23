Il fascino oscuro del potere ha il volto di Vinicio Marchioni di " Riccardo III ", nella regia di Antonio Latella. In scena al Teatro Ariosto stasera e domani alle 20,30, ancora in replica domenica gennaio alle 15,30. Opera conclusiva della tetralogia shakespeariana dedicata alla storia inglese, "Riccardo III" mette in scena l’ascesa di Riccardo di Gloucester: stratega della parola e dell’inganno, che emerge dalla Guerra delle due Rose per conquistare il potere. Una tragedia che attraversa i secoli e continua a interrogare il presente, portando alla luce i meccanismi della violenza politica e della manipolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Riccardo III", il fascino oscuro del potere

Il fascino oscuro del potere: al Carignano debutta “Riccardo III”Il Teatro Carignano si appresta ad ospitare il debutto di “Riccardo III”, uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale.

Shakespeare e il fascino del male: in scena il Riccardo III di Antonio LatellaIl Riccardo III di Antonio Latella affronta il tema del male come elemento intrinseco alla natura umana, andando oltre stereotipi e rappresentazioni convenzionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

What If Henry VIII Had Remained the Golden Prince

Argomenti discussi: Riccardo III, il fascino oscuro del potere; Shakespeare e il fascino del male: in scena il Riccardo III di Antonio Latella; Al Teatro delle Muse va in scena Riccardo III, interpretato da Maria Paiato e diretto da Andrea Chiodi; Riccardo III, potere del male.

Riccardo III, il fascino oscuro di un tiranno senza deformitàUno spettacolo che scardina l’icona tradizionale del protagonista, affidando a Vinicio Marchioni una figura elegante e magnetica.La lettura di Antonio Latella trasforma parola, scena e gesto in strume ... laprovinciacr.it

Vinicio Marchioni al Galli: Porto in scena Riccardo III con il suo fascino oscuroL’attore romano protagonista da stasera con l’opera shakespeariana Cinema e teatro possono davvero cambiare la vita delle persone. msn.com

Ancora pochi giorni per visitare la mostra alla Galleria Albani di Urbino “Luce che Affiora” Riccardo Guarneri in dialogo con Rembrandt van Rijn Un progetto espositivo di grande fascino che mette in relazione le opere di Riccardo Guarneri, maestro dell’ - facebook.com facebook