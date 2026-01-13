Shakespeare e il fascino del male | in scena il Riccardo III di Antonio Latella

Il Riccardo III di Antonio Latella affronta il tema del male come elemento intrinseco alla natura umana, andando oltre stereotipi e rappresentazioni convenzionali. Attraverso una messa in scena sobria e riflessiva, lo spettacolo invita a una lettura profonda e consapevole del personaggio e delle sue motivazioni, offrendo un’interpretazione originale del classico di Shakespeare. Un’occasione per riflettere sulla complessità dell’animo umano e sulla sua relazione con il male.

“Il male è. Non è una forma, non è uno zoppo. Non è un gobbo. Il male è vita. Il male è natura. Il male è divinità. Il nostro intento è quello di provare ad andare oltre l'esteriorità del male cercando di percepirne l’incanto.” Così Antonio Latella introduce il suo Riccardo III, nuovo spettacolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Il fascino oscuro del potere: al Carignano debutta “Riccardo III” Leggi anche: Arriva in esclusiva a Brescia lo spettacolo “Riccardo III” di Shakespeare Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Antonio #Latella firma Riccardo III Il regista e drammaturgo di fama europea dirige Riccardo III di William #Shakespeare, nella nuova traduzione di Federico Bellini. Al centro non c’è il “mostro”, ma il fascino del #male: una bellezza opulenta e ingannatrice ch - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.