Il fascino oscuro del potere | al Carignano debutta Riccardo III

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Carignano si appresta ad ospitare il debutto di “Riccardo III”, uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale. L’appuntamento è fissato per martedì 16 dicembre 2025 alle ore 19, promettendo una serata immersiva nel fascino oscuro del potere e della tragedia.

Il Teatro Carignano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: martedì 16 dicembre 2025, alle ore 19.30, debutta Riccardo III di William Shakespeare, nell'adattamento e con la regia di Antonio Latella. Lo spettacolo, frutto di una collaborazione tra il Teatro.

