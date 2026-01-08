Fuga di gas in piazza Redecocca chiuso il Polo 1 dei Servizi sociali

Da modenatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di una fuga di gas rilevata questa mattina in piazzale Redecocca, il Polo 1 dei Servizi sociali è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza. La zona è stata evacuata e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione. Restano in attesa ulteriori aggiornamenti sulla riapertura e sulle eventuali conseguenze.

Il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca è stato temporaneamente chiuso a causa di una fuga di gas riscontrata nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio.L’attività del Polo sociale è comunque garantita: è possibile rivolgersi alla Direzione dei Servizi sociali in via Santi 14, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

fuga di gas in piazza redecocca chiuso il polo 1 dei servizi sociali

© Modenatoday.it - Fuga di gas in piazza Redecocca, chiuso il Polo 1 dei Servizi sociali

Leggi anche: Inaugurato a San Nullo il nuovo "Polo per la Famiglia": sarà centro di servizi sociali

Leggi anche: Servizi Sociali, mercoledì apre un nuovo polo di ascolto per le famiglie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fuga di gas in piazza Redecocca, chiuso il Polo 1 dei Servizi sociali; Polo 1 dei Servizi Sociali temporaneamente chiuso; Modena calcio, a 37 anni Antonio Pergreffi dice addio al calcio giocato; Tumore al seno screening gratuito per le donne modenesi tra i 25 e i 44 anni.

fuga gas piazza redecoccaModena, fuga di gas ai Servizi sociali in piazzale Redecocca: polo chiuso - Il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca è stato temporaneamente chiuso a causa di una fuga di gas riscontrata nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio. lapressa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.