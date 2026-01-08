Fuga di gas in piazza Redecocca chiuso il Polo 1 dei Servizi sociali

A causa di una fuga di gas rilevata questa mattina in piazzale Redecocca, il Polo 1 dei Servizi sociali è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza. La zona è stata evacuata e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione. Restano in attesa ulteriori aggiornamenti sulla riapertura e sulle eventuali conseguenze.

Il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca è stato temporaneamente chiuso a causa di una fuga di gas riscontrata nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio.L'attività del Polo sociale è comunque garantita: è possibile rivolgersi alla Direzione dei Servizi sociali in via Santi 14, al.

