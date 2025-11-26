Inaugurato a San Nullo il nuovo Polo per la Famiglia | sarà centro di servizi sociali
Aperto al pubblico il nuovo “Polo per la Famiglia”. La struttura comunale si trova invia Fiorita 7A, nel quartiere di San Nullo, ed è destinata a operare come luogo di ascolto, accompagnamento e sostegno dei nuclei familiari con minori segnalati dal tribunale, rafforzando la presenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
25 Novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Oggi vogliamo fermarci a riflettere, a ricordare e soprattutto a dare voce a chi troppo spesso resta in silenzio. Sabato scorso abbiamo inaugurato la mostra “Come eri vestita?”, un perco - facebook.com Vai su Facebook
L’ISSR “San Francesco di Sales” inaugura il nuovo anno accademico: «le religioni sono raggi della verità» - Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales”. Segnala quicosenza.it
Rende, inaugurato il nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose "San Francesco di Sales" - Presenti il procuratore capo di Cosenza Capomolla, il vicesindaco Liparoti, il vescovo emerito di San Marco Argentano- Da msn.com
Elemosineria apostolica: si inaugura oggi il nuovo ambulatorio San Martino - Viene inaugurato oggi, a 10 anni dall’apertura dell’Ambulatorio Madre di Misericordia, il nuovo Ambulatorio San Martino. Secondo agensir.it