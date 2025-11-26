Inaugurato a San Nullo il nuovo Polo per la Famiglia | sarà centro di servizi sociali

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperto al pubblico il nuovoPolo per la Famiglia”. La struttura comunale si trova invia  Fiorita 7A, nel quartiere di San Nullo, ed è destinata a operare come luogo di ascolto, accompagnamento e sostegno dei nuclei familiari con minori segnalati dal tribunale, rafforzando la presenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

