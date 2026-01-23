Riattivato il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca

Il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca 1 è stato riattivato dopo la sospensione temporanea seguita a una fuga di gas rilevata lo scorso 7 gennaio. La ripresa delle attività garantisce nuovamente l'accesso ai servizi per i cittadini, mantenendo gli standard di sicurezza e assistenza previsti.

Fuga di gas in piazza Redecocca, chiuso il Polo 1 dei Servizi socialiA causa di una fuga di gas rilevata questa mattina in piazzale Redecocca, il Polo 1 dei Servizi sociali è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza.

