Rete idrica di Baresella–Capojale–Isola Varano | lavori conclusi dopo 10 anni ma l’acqua non arriva ancora
Dopo dieci anni di lavori, la rete idrica di Baresella, Capojale e Isola Varano è stata completata, ma l’erogazione dell’acqua ancora non è attiva. Il Comitato Acquedotto sollecita nuovamente le autorità competenti per una soluzione definitiva, evidenziando le numerose segnalazioni ufficiali inviate negli ultimi anni. La questione rimane centrale per le comunità delle frazioni interessate, in attesa di un intervento che garantisca il servizio idrico promesso.
Il Comitato Acquedotto Baresella–Capojale–Isola Varano torna a richiamare l’attenzione degli Enti competenti sulla nota vicenda della Rete idrica a servizio delle Frazioni di Baresella-Capojale-Isola Varano, oggetto negli anni di numerose segnalazioni ufficiali (due nel 2024 e altrettante nel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Rotture sulla rete idrica dopo il terremoto, tanti ravennati senz'acqua per ore: conclusi gli interventi di HeraDopo il terremoto, alcuni utenti di Ravenna hanno subito interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di rotture sulla rete idrica.
Lavori sulla rete idrica, stop di 10 ore all'erogazione dell'acqua nell'abitato di San Marco in LamisAcquedotto Pugliese ha comunicato un'interruzione temporanea dell'erogazione dell'acqua di 10 ore nell'abitato di San Marco in Lamis, nel Foggiano.
Nuova rete idrica. Conclusi gli interventi lungo via FiascherinoLi ha eseguiti Acam Acque con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale l’efficienza e l’affidabilità del servizio . lanazione.it
Rete idrica, scatta la task force. Patto Comune-Gruppo Hera: Ecco il piano efficienzaIncontro tra il Comune e Hera, gestore del Servizio Idrico Integrato per definire le azioni prioritarie per migliorare il servizio idrico e affrontare in modo risolutivo le criticità. Concordati ... ilrestodelcarlino.it
Modifiche alla viabilità per lavori alla rete idrica 22, 23 e 30 gennaio 2026 Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori alla rete idrica, si dispone quanto segue: 22 gennaio 2026 È istituito il senso unico alternato di marcia dei veicoli in Via La facebook
Lavori sulla rete idrica via Bartolomeo Scala a #Firenze il 23/01 ow.ly/WqQ350XZvkw #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #PubliacquaLavori x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.