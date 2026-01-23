Rete idrica di Baresella–Capojale–Isola Varano | lavori conclusi dopo 10 anni ma l’acqua non arriva ancora

Dopo dieci anni di lavori, la rete idrica di Baresella, Capojale e Isola Varano è stata completata, ma l’erogazione dell’acqua ancora non è attiva. Il Comitato Acquedotto sollecita nuovamente le autorità competenti per una soluzione definitiva, evidenziando le numerose segnalazioni ufficiali inviate negli ultimi anni. La questione rimane centrale per le comunità delle frazioni interessate, in attesa di un intervento che garantisca il servizio idrico promesso.

