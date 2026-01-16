Rotture sulla rete idrica dopo il terremoto tanti ravennati senz' acqua per ore | conclusi gli interventi di Hera

Dopo il terremoto, alcuni utenti di Ravenna hanno subito interruzioni nell’erogazione dell’acqua a causa di rotture sulla rete idrica. Hera ha intervenuto tempestivamente, completando gli interventi nella serata e ripristinando il servizio. La situazione ha richiesto interventi tecnici per garantire la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento idrico nella città.

Ci sono stati ancora disagi in città, ieri, per vari guasti sulla rete dell'acqua. Una situazione su cui è poi intervenuta Hera giungendo a concludere le operazioni nella serata, con l'erogazione dell'acqua che è stata poi ripristinata. Disagi che hanno riguardato in particolare Borgo San Rocco e.

