Restauro Porta della Libertà il Comune di Troia finanzia il progetto premiato da ' I Luoghi del Cuore' del Fai

Il Comune di Troia ha ricevuto un finanziamento di 24 mila euro dal Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo, per il restauro della Porta della Libertà. Il progetto, premiato da 'I Luoghi del Cuore', mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, rafforzando il senso di identità e memoria locale. Il sindaco Francesco Caserta sottolinea l’importanza di mantenere vivo il patrimonio storico come elemento centrale dell’amministrazione comunale.

“Cultura, memoria e identità restano al centro dell’azione amministrativa della città di Troia”. È il commento del sindaco di Troia, Francesco Caserta, circa l’importante finanziamento di 24 mila euro assegnato dal Fondo ambiente italiano (in collaborazione con Intesa San Paolo) al progetto di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

I luoghi del cuore: finanziamento per il restauro della porta della libertà della cattedrale di Troia Fai, i primi tre la fontana antica di GallipoliIl Fondo Ambiente Italiano sostiene il restauro di luoghi simbolo del patrimonio italiano, tra cui la porta della Libertà della cattedrale di Troia Fai e la fontana antica di Gallipoli.

Aree interne e periferie, ecco i 20 “Luoghi del cuore” del Fai selezionati per i progetti di restauro e valorizzazioneIl Fai ha individuato 20 “Luoghi del cuore” nelle aree interne e periferie, scelti per interventi di restauro e valorizzazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La Porta della libertà rinasce con il Fai, in arrivo i fondi per il restauro; Fai, 20 nuovi progetti di restauro e valorizzazione finanziati da I Luoghi del Cuore; 700mila euro per i Luoghi del Cuore più votati nel censimento promosso dal Fai; Scopri i 20 tesori nascosti valorizzati grazie ai Luoghi del Cuore.

Troia (Fg), il restauro della Porta della Libertà a cura del FAILa Porta della Libertà della Cattedrale di Troia Fg) tra i beneficiari del sostegno FAI/Intesa Sanpolo per il restauro. affaritaliani.it

PORTA DELLA LIBERTA' Restauro Porta della Libertà a Troia: il Comune contribuisce con 10 mila euro al progetto FaiProgetto premiato dal Fai nell’ambito della XII edizione de I Luoghi del Cuore, con un finanziamento complessivo di 24 mila euro ... statoquotidiano.it

Una gran bella notizia per il nostro territorio! Il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ha ritenuto meritevole di finanziamento il restauro di una delle porte laterali della Cattedrale di Troia! La "porta della libertà" fu realizzata nel 1127 da Oderisio da Benevento - facebook.com facebook

Firenze, finito il restauro della porta del Brindellone: apertura straordinaria e visite guidate x.com