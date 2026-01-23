Registro elettronico solo con Spid | stop all' accesso per i ragazzi delle medie cosa cambia

Da today.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quest'anno, l'accesso al registro elettronico sarà possibile esclusivamente tramite Spid, eliminando le credenziali tradizionali. Questa novità comporta un cambiamento importante, in particolare per gli studenti delle scuole medie, che non potranno più accedere con login diversi. La modifica mira a migliorare la sicurezza e l'autenticità delle informazioni condivise, semplificando al contempo la gestione delle credenziali per le famiglie e il personale scolastico.

