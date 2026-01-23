Registro elettronico solo con Spid | stop all' accesso per i ragazzi delle medie cosa cambia
Da quest'anno, l'accesso al registro elettronico sarà possibile esclusivamente tramite Spid, eliminando le credenziali tradizionali. Questa novità comporta un cambiamento importante, in particolare per gli studenti delle scuole medie, che non potranno più accedere con login diversi. La modifica mira a migliorare la sicurezza e l'autenticità delle informazioni condivise, semplificando al contempo la gestione delle credenziali per le famiglie e il personale scolastico.
Novità in vista per il registro elettronico, la piattaforma usata da genitori e studenti per restare informati sulle comunicazioni scolastiche. Secondo quanto previsto dal cosiddetto decreto legge "semplificazioni", dal prossimo anno per accedere al registro bisognerà utilizzare lo Spid
Registro elettronico, accesso solo con Spid o Cie e potranno accedere solo i genitori. I presidi: “Ci vuole Spid specifico per le scuole”Una recente modifica normativa, approvata dalla Camera il 26 novembre, ha introdotto l’obbligo di accesso al registro elettronico scolastico tramite Spid o Cie.
