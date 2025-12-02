Registro elettronico | accesso solo con SPID o CIE e scudo per i più piccoli Il diario per sviluppare autonomia Cosa prevede il DDL Semplificazioni

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il DDL Semplificazioni approvato alla Camera lo scorso 26 novembre rivoluziona l'utilizzo del registro elettronico imponendo l'accesso esclusivo tramite SPID o CIE per tutti. Inoltre, nel primo ciclo di istruzione, la consultazione sarà riservata ai soli genitori, eliminando l'eventuale accesso diretto per gli alunni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

