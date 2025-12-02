Registro elettronico | accesso solo con SPID o CIE e scudo per i più piccoli Il diario per sviluppare autonomia Cosa prevede il DDL Semplificazioni

Il DDL Semplificazioni approvato alla Camera lo scorso 26 novembre rivoluziona l'utilizzo del registro elettronico imponendo l'accesso esclusivo tramite SPID o CIE per tutti. Inoltre, nel primo ciclo di istruzione, la consultazione sarà riservata ai soli genitori, eliminando l'eventuale accesso diretto per gli alunni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

