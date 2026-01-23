In vista del referendum sulla riforma della giustizia, si intensificano le tensioni tra politica, media e magistratura. Nel dibattito si sono distinti commenti critici, tra cui quelli di Di Pietro, che ha accusato Report e Gratteri di alimentare allarmismo per influenzare gli elettori. La discussione si concentra sulle modalità di comunicazione e sui rischi di strumentalizzazione nel periodo che precede il voto.

Nel pieno del dibattito sulla riforma della giustizia e a poche settimane dal referendum, tornano a salire i toni dello scontro tra politica, informazione e magistratura. Al centro delle polemiche il solito allarmismo che, secondo Antonio Di Pietro, avrebbe l’obiettivo di condizionare l’opinione pubblica. L’ex magistrato è intervenuto per stroncare senza mezzi termini le ultime uscite di "Report" e di Nicola Gratteri: se la trasmissione di Sigfrido Ranucci è al centro del dibattito per i presunti "software fantasma", il procuratore di Napoli ha sollevato un polverone per aver affermato che il criterio del sorteggio per designare i componenti dei due Csm "è truccato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Referendum, Di Pietro stronca Report e Gratteri: "Allarmismo per intimorire gli elettori"

Argomenti discussi: Barbero contro la riforma Nordio: E' da Stato autoritario. Di Pietro lo smaschera: Lei non l'ha letta.

Referendum, Di Pietro contro Parodi: da Coldiretti il primo duello tra big. Ma è a porte chiuseGli antagonisti spiazzati dalle modalità. L’ex pm: Mi pare una cosa assurda. Il capo di Anm: Sono molto a disagio. L’associazione (vicina al ministro ... repubblica.it

Referendum: Di Pietro, 'pc giudici spiati? Una calunnia bella e buona'Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Anche oggi assistiamo al lancio del solito falso allarme sparato in aria per intimorire gli elettori che fra un paio di mesi dovranno esprimersi sul referendum. Lo scrive ... iltempo.it

. @paolomieli: "Barbera, capofila del SI alla riforma giustizia che passerà per referendum, avvia una riflessione sulla stagione di Mani Pulite, una riflessione critica che potrebbe essere avviata anche per il fatto che c'è Di Pietro, protagonista di quella stagione, x.com

Anche Antonio Di Pietro dice SÌ alla riforma: gli italiani avranno finalmente una giustizia giusta e non politicizzata. Allora Sì, riformiamola. #referendum #REFERENDUMGIUSTIZIA - facebook.com facebook