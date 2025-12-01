Gli elettori svizzeri respingono due referendum
Gli elettori svizzeri hanno respinto il 30 novembre la sostituzione del servizio militare con un servizio civile obbligatorio per tutti, senza distinzioni di genere, e l’introduzione di una tassa climatica sulle eredità dei più ricchi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Gli elettori svizzeri hanno respinto con una larga maggioranza la proposta referendaria di introdurre una tassa del 50% sulle eredità superiori ai 50 milioni di franchi. L’iniziativa, pensata per finanziare misure climatiche, è stata ritenuta rischiosa per l’attrattività - facebook.com Vai su Facebook
Gli elettori svizzeri respingono due referendum - Gli elettori svizzeri hanno respinto il 30 novembre la sostituzione del servizio militare con un servizio civile obbligatorio per tutti, senza distinzioni di genere, e l’introduzione di una tassa clim ... Riporta internazionale.it
Svizzera, falliscono i due referendum che chiedevano una tassa sulle grandi eredità e la leva obbligatoria per le donne - Le consultazioni rientravano nel contesto del sistema di democrazia diretta svizzera, che chiama diverse volte l'anno gli elettori a esprimersi su vari temi politici e sociali ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Svizzera alle urne - Al voto nei Grigioni sui vitalizi dei consiglieri di Stato e, in vari altri cantoni, su tutta una serie di temi di rilievo ... Come scrive rsi.ch
Svizzera: Votazione contro il servizio civile obbligatorio per le donne e l'imposta sulle successioni - Le recenti elezioni in Svizzera hanno prodotto risultati decisivi contro due iniziative popolari, evidenziando un chiaro rifiuto da parte dell'elettorato. notizie.it scrive