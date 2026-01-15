È morta la principessa Lutto tra i reali piangono le più importanti famiglie

La famiglia reale spagnola ha annunciato la scomparsa di una principessa, un evento che ha suscitato grande dolore e solidarietà nazionale. La perdita rappresenta un momento di grande tristezza per le istituzioni e il pubblico, richiamando l’attenzione sul ruolo e sulla storia della nobiltà in Spagna. Questo lutto segna un momento di riflessione e di vicinanza per tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato la figura scomparsa.

La famiglia reale spagnola è stata colpita nelle ultime ore da un lutto profondo che ha scosso gli equilibri più intimi della Casa Reale. Una perdita che arriva in silenzio, lontano dai riflettori, ma che pesa enormemente sul cuore della Regina Sofia di Spagna, figura da sempre centrale nella storia recente della monarchia. Da giorni si avvertiva un clima di apprensione, segnato da impegni annullati e da una presenza costante al fianco di una persona a lei carissima. Negli ambienti di Madrid, e in particolare al Palazzo della Zarzuela, la tensione era palpabile. Lutto nel mondo monarchico e aristocratico. È morta la Principessa Tatiana Radziwill figlia della Principessa Eugénie di Grecia e nipote del Principe Giorgio di Grecia e della Principessa Maria Bonaparte. La Princessa era cugina e grande amica della Regina

