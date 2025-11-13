Qualificazioni Mondiali la Norvegia vince e segna a valanga | l’Italia adesso è davvero nei guai

La vittoria schiacciante della Norvegia contro l’Estonia ha dipinto un quadro a dir poco drammatico per le speranze di qualificazione diretta degli Azzurri. La partita tra Norvegia ed Estonia si è conclusa con un sonoro 4-1 a favore dei norvegesi, un risultato che non solo conferma l’ottimo stato di forma della squadra scandinava, ma che la proietta anche in testa al girone con un vantaggio significativo sull’Italia. Questo divario, che si attesta momentaneamente a sei punti, rende il cammino della Nazionale allenata da Gattuso una salita titanica che rasenta l’impossibile. La qualificazione come prima classificata, l’obiettivo primario per evitare i pericolosi e stressanti playoff, è ora appesa a un filo sottilissimo, quasi invisibile, e richiede un’impresa calcistica che, per i numeri in gioco, non ha precedenti storici di questa portata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Qualificazioni Mondiali, la Norvegia vince e segna a valanga: l’Italia adesso è davvero nei guai

