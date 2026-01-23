Assalto in villa | spray urticante per neutralizzare il proprietario

A Bologna, il 23 gennaio 2026, una banda di ladri ha assaltato una villetta bifamiliare, riuscendo a penetrare all’interno e a mettere a segno un colpo che includeva oro, gioielli e contanti. Durante il tentativo di fuga, gli aggressori hanno utilizzato uno spray urticante per neutralizzare il proprietario. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Bologna. 23 gennaio 2026 - Erano almeno in due, con un terzo complice che era pronto al posto di guida, per allontanarsi il più velocemente possibile dalla villetta bifamiliare, all'interno della quale la banda di ladri aveva appena messo a segno un colpo, con un bottino ancora completamente da quantificare, ma composto di monili d'oro, altri gioielli e un gruzzoletto di soldi in contanti. Un colpo che ha scosso fortemente la tranquilla mattina di mercoledì nel paese di Calcara, dove una famiglia della Valsamoggia ha ricevuto la 'visita' di un gruppo di ladri. I ladri sono entrati dal giardino e hanno forzato la porta d'ingresso.

Argomenti discussi: Aci Platani, anziana stordita con spray urticante, picchiata e rapinata in casa.

