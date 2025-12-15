Rapina in villa a Ronco Scrivia | ladri si fanno consegnare oro e contanti e chiudono il proprietario di casa in bagno

A Ronco Scrivia, nella frazione di Borgo Fornari, si è verificata una rapina in villa durante la quale i malviventi hanno sequestrato un uomo di 56 anni, chiudendolo nel bagno, mentre svaligiavano l'abitazione di oro e contanti. L'episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, che ora attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

Rapina a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia, nell'entroterra genovese, dove questa mattina un uomo di 56 anni è stato sequestrato in casa e chiuso nel bagno, mentre i ladri saccheggiavano la sua abitazione rubando oro e contanti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in garage. Genovatoday.it Etg - Furti ad Albate, incontro con i residenti Rapina in villa a Ronco Scrivia: ladri si fanno consegnare oro e contanti e chiudono il proprietario di casa in bagno - I due, secondo il racconto della vittima, erano vestiti da operai e indossavano delle mascherine per coprire il volto. genovatoday.it

Ronco Scrivia: ladri chiudono nel bagno di casa il proprietario, rapina a mano armata - Questa volta, la rapina è avvenuta all'interno di un'abitazione di Borgo Fornari, la frazione di Ronco Scrivia che confina con il Comune di Busalla e da ... telenord.it

Rapina a villa Marini di Treviglio, il bottino ammonta a trecentomila euro - facebook.com facebook