Rapina distributore armato di falce 44enne nei guai

A Santa Maria a Vico, i carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di 44 anni di Arienzo, coinvolto in una rapina armata con una falce presso un distributore. L’indagine, condotta con tempestività, ha portato all’individuazione del responsabile, già noto alle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce nel quadro delle attività di tutela della sicurezza pubblica svolte dalle forze dell’ordine nella zona.

A Santa Maria a Vico, al termine di una tempestiva attività di indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 44enne di Arienzo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile della rapina avvenuta nella prima mattinata del 20 gennaio, ai danni di un.🔗 Leggi su Casertanews.it Distributore nei guai: "Affari dimezzati a causa del cantiere"La stazione di servizio Eni di viale Giannotti, presente nel quartiere da oltre sessant’anni, sta affrontando una significativa riduzione dell’attività. Leggi anche: Scoperta officina abusiva, sequestrata auto rubata. Nei guai 44enne Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Rapina a mano armata al distributore, due in carcere; Rapina 'lampo' a mano armata in un distributore di Massarosa, due ladri professionisti arrestati; Rapine a mano armata in due banche a Torino e bottino da 55mila euro, arrestati due ladri; Catturato l'uomo che ha rapinato una banca a Torino, così aveva messo a segno il colpo armato di coltello. Santa Maria a Vico, rapina al distributore di carburanti: denunciato 44enne di ArienzoSanta Maria a Vico (Caserta) - L’indagine si è chiusa nel giro di poche ore, al termine di un’attività investigativa rapida e mirata. Nel corso del pomeriggio ... pupia.tv Rapina alla pompa di benzina con una falce da contadino: BECCATOSANTA MARIA A VICO – Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni, residente ad Arienzo, già noto alle forze ... casertace.net Rapina a mano armata al distributore, due in carcere I Carabinieri hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare per due uomini, uno italiano e uno rumeno, accusati di aver sottratto 2000 euro a un benzinaio minacciandolo con una pistola... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.