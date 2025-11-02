Scoperta officina abusiva sequestrata auto rubata Nei guai 44enne

Un’officina abusiva nascosta in un capannone privato e un’auto rubata completamente smontata: è quanto hanno scoperto nella tarda mattinata di ieri (1 novembre) i carabinieri delle Stazioni di Santa Maria a Vico e di Cancello, impegnati in un servizio mirato alla tutela dell’ambiente e alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

