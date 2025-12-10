Pedone investito alla rotonda | trasportato in gravi condizioni all' ospedale Bufalini

Nel pomeriggio di mercoledì a Forlì si è verificato un grave incidente stradale presso la rotonda all'intersezione tra via Decio Raggi e viale Risorgimento. Un pedone è stato investito e trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini in condizioni critiche. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Forlì: è quanto capitato alla rotonda che si trova all'intersezione tra via Decio Raggi e viale Risorgimento, davanti al liceo scientifico, intorno alle 17 di mercoledì. A farne le spese è stato un anziano di circa 80 anni, forlivese, che è stato travolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Incidente in Brianza | investito un pedone sulle strisce pedonali - Zazoom Social News

Pedone investito sulla Sp3 a Cantello: ferito un 62enne - Fortunatamente, le condizioni del pedone si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto (foto d'archivio) ... Segnala laprovinciadivarese.it

Pedone investito sulla provinciale a Cantello: paura per un 62enne - I soccorsi sono scattati in codice rosso questa mattina, poco prima di mezzogiorno, vicino alla rotonda di via Lugano sulla Sp3. Secondo varesenoi.it

Notizia completa: https://www.canale7.tv/news/15224/pedone-investito-in-via-amleto-pesce-a-monopoli.html - facebook.com Vai su Facebook

Pedone investito, muore tre settimane dopo incidente a Brunico lavocedelnordest.eu/pedone-investi… Vai su X