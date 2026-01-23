Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta | tragedia in Ciociaria

In Ciociaria, nel Frusinate, è stata scoperta la tragica morte di un ragazzo di 15 anni, studente presso un istituto alberghiero di Fiuggi. Il giovane è stato rinvenuto senza vita in un fosso, suscitando grande cordoglio nella comunità. Le cause dell’accaduto sono al momento in fase di accertamento dalle autorità competenti.

Tragedia nel Frusinate dove un ragazzo di 15 anni, uno studente dell'istituto alberghiero di Fiuggi, è stato trovato senza vita in un fosso. Ragazzo di 15 anni trovato morto in un fossato con la sua bicicletta: tragedia in CiociariaTragico ritrovamento nel Frusinate, dove un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita in un fosso con al sua bicicletta, a poca distanza dalla sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i ... Frosinone, Francesco Latini trovato morto a 15 anni in un dirupo: era scomparso nel pomeriggio. «Caduto con la bici»Tragedia a Torre Cajetani: è stato ritrovato senza vita il 15enne scomparso nel pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto dalla bicicletta durante ...

