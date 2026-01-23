Quindicenne trovato morto in un fossato con la bicicletta | tragedia in provincia di Frosinone

Un quindicenne è stato trovato senza vita in un fossato vicino alla propria abitazione a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Francesco Latini, studente del primo anno dell’Istituto Alberghiero, è stato rinvenuto accanto alla bicicletta in un'area vicina alla sua casa. La vicenda desta sgomento e sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause di questa tragica perdita.

Uno studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi, Francesco Latini, è stato trovato morto questa sera accanto alla sua bicicletta in un dirupo a poca distanza dalla sua abitazione. A dare l'allarme erano stati i genitori che lo avevano visto uscire intorno alle 15.30 di oggi dall'abitazione di famiglia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, ma non lo avevano visto rientrare dopo il tempo di un giro in bici, come d'abitudine. Lo hanno chiamato sul cellulare senza però ricevere risposta ed a quel punto hanno avvertito i carabinieri. Attraverso il segnale Gps del telefono il ragazzo è stato localizzato in un dirupo a poca distanza dall'abitazione.

