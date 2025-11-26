Raffaella Fico incinta di Armando Izzo Tensioni con l’ex moglie

Solo poche settimane fa Raffaella Fico ha annunciato di essere incinta di Armando Izzo. La relazione, tenuta nascosta dai riflettori, sarebbe ora al centro di polemiche e gossip. Dietro ci sarebbero delle tensioni fra il calciatore e la sua ex moglie, madre delle sue due figlie. Raffaella Fico, le tensioni con l’ex moglie di Armando Izzo. In particolare Raffaella Fico starebbe facendo i conti con le accuse dell’ex moglie di Armando Izzo. Come rivela il settimanale Chi, ci sarebbero “fortissime tensioni tra il calciatore del Monza e l’ex moglie Concetta, madre delle sue due figlie”. Il motivo? “Ci sono la fine del loro amore ma soprattutto i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui Izzo ha iniziato una nuova relazione e annunciato la paternità”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raffaella Fico incinta di Armando Izzo. “Tensioni con l’ex moglie”

