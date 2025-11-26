Raffaella Fico incinta di Armando Izzo Tensioni con l’ex moglie

Dilei.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo poche settimane fa Raffaella Fico ha annunciato di essere incinta di Armando Izzo. La relazione, tenuta nascosta dai riflettori, sarebbe ora al centro di polemiche e gossip. Dietro ci sarebbero delle tensioni fra il calciatore e la sua ex moglie, madre delle sue due figlie. Raffaella Fico, le tensioni con l’ex moglie di Armando Izzo. In particolare Raffaella Fico starebbe facendo i conti con le accuse dell’ex moglie di Armando Izzo. Come rivela il settimanale Chi, ci sarebbero “fortissime tensioni tra il calciatore del Monza e l’ex moglie Concetta, madre delle sue due figlie”. Il motivo? “Ci sono la fine del loro amore ma soprattutto i tempi, ritenuti troppo brevi, con cui Izzo ha iniziato una nuova relazione e annunciato la paternità”. 🔗 Leggi su Dilei.it

raffaella fico incinta di armando izzo tensioni con l8217ex moglie

© Dilei.it - Raffaella Fico incinta di Armando Izzo. “Tensioni con l’ex moglie”

News recenti che potrebbero piacerti

raffaella fico incinta armandoRaffaella Fico incinta di Armando Izzo. “Tensioni con l’ex moglie” - La relazione, tenuta nascosta dai riflettori, sarebbe ora al centro di polemiche e gossip. Come scrive dilei.it

raffaella fico incinta armandoRaffaella Fico e Armando Izzo, si parla di "liti in famiglia": il gossip - Dopo che Raffaella Fico ha ufficializzato la relazione con Armando Izzo, è scoppiato il putiferio nella famiglia del calciatore del Monza ... Scrive corrieredellosport.it

raffaella fico incinta armandoProblemi per Raffaella Fico e Armando Izzo. “Sono senza parole” scrive chi conosce l’ex moglie e le figlie - Inevitabili i problemi per Raffaella Fico e Armando Izzo, ci sono una ex moglie, una suocera e due figlie per il calciatore ... Secondo ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Raffaella Fico Incinta Armando