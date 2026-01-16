Raffaella Fico e Armando Izzo distanti la showgirl interviene e fa chiarezza sul rapporto con il calciatore

Raffaella Fico ha commentato le recenti notizie riguardanti il suo rapporto con Armando Izzo, smentendo voci di crisi o litigi. La showgirl ha precisato di non condividere le informazioni diffuse online, sottolineando che si tratta di notizie infondate. Questa dichiarazione mira a chiarire la situazione e a rassicurare i fan sulla stabilità del loro rapporto.

Nessuna crisi o nessun litigio tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Dopo i gossip circolati nelle ultime ore sul loro conto, la showgirl è intervenuta per fare chiarezza: "Leggo cose non vere". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Raffaella Fico incinta, sarà mamma per la seconda volta: “Con Armando Izzo è amore vero, volevamo un figlio” Leggi anche: Chi è Armando Izzo, il nuovo fidanzato di Raffaella Fico è un calciatore del Monza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Raffaella Fico, Armando Izzo e Pia: i tre insieme ritrovano il sorriso dopo il lutto; Gli amori (e i dolori) di Raffaella Fico, che oggi pensa al futuro con il fidanzato Armando Izzo; Raffaella Fico, dall'amore con Armando Izzo alla perdita del loro figlio; Verissimo, Raffaella Fico in lacrime dopo la perdita del figlio: “Il suo cuoricino non ha mai smesso di battere”. “Raffaella Fico e Armando Izzo distanti”, la showgirl interviene e fa chiarezza sul rapporto con il calciatore - Dopo i gossip circolati nelle ultime ore sul loro conto, la showgirl è intervenuta per fare chiarezza: “Leggo cose non vere”. fanpage.it

Armando Izzo e lo strano messaggio per Raffaella Fico: “Amore addio, faccio schifo”, ma la verità è un’altra - "Addio amore mio, faccio schifo", è il messaggio apparso tra le storie Instagram di Armando Izzo e rivolto alla compagna Raffaella Fico ... fanpage.it

Raffaella Fico, crisi con Izzo dopo il caos? Paura per lei: “Hanno preso fuoco i capelli” - La coppia sarebbe stata beccata in un momento poco sereno, durante il quale Raffaella Fico avrebbe corso un serio pericolo ... gossipetv.com

“Addio amore mio, faccio schifo”, è il messaggio apparso tra le storie Instagram di Armando Izzo e rivolto alla compagna Raffaella Fico. Cosa è emerso però in queste ore - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.