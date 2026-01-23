Il Responsible Research Hospital di Campobasso avvia una sperimentazione europea sulla radioterapia adattativa con intelligenza artificiale. Questa innovazione mira a migliorare la precisione e l’efficacia dei trattamenti radioterapici, offrendo nuove possibilità terapeutiche ai pazienti. L’approccio rappresenta un progresso significativo nel campo della medicina personalizzata, contribuendo a rendere più sicuri e mirati gli interventi oncologici.

Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - Il Responsible Research Hospital di Campobasso compie un passo decisivo verso la 'radioterapia 4.0'. Nelle giornate del 22 e 23 gennaio si è svolto in ospedale un incontro tecnico-scientifico con i fisici del gruppo internazionale cinese dell'azienda americana Manteia, dedicato all'implementazione e allo sviluppo clinico di Mozi, piattaforma di pianificazione del trattamento radioterapico basata su intelligenza artificiale, progettata per rendere concretamente applicabile, nella pratica quotidiana, la radioterapia adattativa. L'iniziativa - informa una nota - segna una svolta epocale per l'innovazione oncologica in Italia e in Europa: Manteia ha individuato il Responsible Research Hospital come centro di riferimento europeo per lo sviluppo e l'introduzione nella pratica clinica del sistema Mozi, distribuito in Italia da Tema Sinergie e sviluppato nell'ambito di un progetto internazionale guidato dal fisico Allen Li del Medical College Wisconsin, Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Radioterapia adattativa con Ia, a Campobasso sperimentazione europea

