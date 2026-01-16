IA per studiare Sofocle a Roma la prima sperimentazione EY-Istituto Santa Maria
A Roma, l’Istituto Santa Maria avvia la prima sperimentazione di intelligenza artificiale per lo studio di Sofocle, in conformità con il Piano Scuola 4. Questo progetto mira a integrare strumenti digitali in modo responsabile e pratico, offrendo agli studenti nuove modalità di approccio alla letteratura classica. Un passo importante verso l’innovazione educativa, mantenendo attenzione alle esigenze pedagogiche e alla qualità dell’apprendimento.
ROMA (ITALPRESS) – Portare l’IA in classe in modo responsabile e operativo, in linea con il Piano Scuola 4.0 e in risposta alle nuove linee guida ministeriali per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle Istituzioni scolastiche, offrendo agli studenti del V liceo classico l’opportunità di sviluppare competenze digitali, critiche e interpretative fondamentali nel percorso di formazione. E’ l’obiettivo di un’iniziativa – una delle prime sperimentazioni in Italia di applicazione concreta dell’AI nello studio dei classici – realizzata grazie alla collaborazione tra l’Istituto Santa Maria di Roma ed EY che ha permesso agli studenti di apprendere come utilizzare i Large Language Models (LLM) più diffusi per approfondire alcuni dei grandi temi dell’”Edipo Re” di Sofocle, mediante la predisposizione di prompt, la loro verifica, e il loro miglioramento attraverso il dibattito e il confronto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore
Leggi anche: Santa Maria Terni, terapia immersiva e realtà virtuale, via alla sperimentazione: “Applicabile a circa 250 interventi l’anno”
IA per studiare Sofocle, a Roma la prima sperimentazione EY-Istituto Santa Maria.
IA per studiare Sofocle, a Roma la prima sperimentazione EY-Istituto Santa Maria - ROMA (ITALPRESS) – Portare l’IA in classe in modo responsabile e operativo, in linea con il Piano Scuola 4. iltempo.it
Breve storia della linguistica Perché studiare la storia Lo storico greco Tucidide (V secolo a.C.) scriveva che le cose passate si ripetono in modo simile, se non identico, in futuro, «in base alle leggi della natura umana» (La guerra del Peloponneso, 1, 22); e q - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.