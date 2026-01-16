A Roma, l’Istituto Santa Maria avvia la prima sperimentazione di intelligenza artificiale per lo studio di Sofocle, in conformità con il Piano Scuola 4. Questo progetto mira a integrare strumenti digitali in modo responsabile e pratico, offrendo agli studenti nuove modalità di approccio alla letteratura classica. Un passo importante verso l’innovazione educativa, mantenendo attenzione alle esigenze pedagogiche e alla qualità dell’apprendimento.

ROMA (ITALPRESS) – Portare l’IA in classe in modo responsabile e operativo, in linea con il Piano Scuola 4.0 e in risposta alle nuove linee guida ministeriali per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle Istituzioni scolastiche, offrendo agli studenti del V liceo classico l’opportunità di sviluppare competenze digitali, critiche e interpretative fondamentali nel percorso di formazione. E’ l’obiettivo di un’iniziativa – una delle prime sperimentazioni in Italia di applicazione concreta dell’AI nello studio dei classici – realizzata grazie alla collaborazione tra l’Istituto Santa Maria di Roma ed EY che ha permesso agli studenti di apprendere come utilizzare i Large Language Models (LLM) più diffusi per approfondire alcuni dei grandi temi dell’”Edipo Re” di Sofocle, mediante la predisposizione di prompt, la loro verifica, e il loro miglioramento attraverso il dibattito e il confronto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

IA per studiare Sofocle, a Roma la prima sperimentazione EY-Istituto Santa Maria.

