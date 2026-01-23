È stata completata con successo la raccolta di novecento giocattoli e libri nuovi, promossa da Francesca Codeluppi ed Erika Rossi con il supporto della biblioteca comunale Pablo Neruda di Albinea. L’iniziativa, intitolata “Insieme possiamo!”, ha avuto come obiettivo donare un sorriso ai bambini in oncologia. Questa collaborazione dimostra l’importanza del contributo collettivo nel sostenere chi si trova in situazioni di bisogno.

Grande successo per ‘ Insieme possiamo! ’, la raccolta di giocattoli e libri nuovi organizzata da Francesca Codeluppi ed Erika Rossi: l’iniziativa quest’anno ha visto il contributo della biblioteca comunale Pablo Neruda di Albinea, centro di raccolta per tutto il mese di dicembre. ‘Insieme possiamo’ è nata dieci anni fa per supportare Ageop Ricerca Odv, Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, nata a sua volta nel 1982 da un gruppo di genitori che ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio di chi sarebbe arrivato dopo di loro per rendere sempre migliore la qualità di vita e cura dei bambini che si ammalano di cancro e, durante le ore di ricovero ospedaliero, hanno bisogno di gioia e distrazioni: cosa meglio di un giocattolo? Ageop ha sede all’ ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna ed è lì che sono stati convogliati tutti i giocattoli e libri raccolti negli anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolti novecento giocattoli. Un sorriso per i bimbi in oncologia

Leggi anche: Per i bimbi meno fortunati raccolti più di 10 mila giocattoli con “Regalati un sorriso”

"Giocattoli in movimento", raccolti doni per i bimbi catanesi meno fortunatiA Catania, la comunità si è unita nella raccolta di giocattoli usati, promossa dal Movimento 5 Stelle Catania Ovest.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Raccolti novecento giocattoli. Un sorriso per i bimbi in oncologia; Oltre novecento giocattoli nuovi raccolti in biblioteca per i piccoli ammalati di cancro.

Oltre novecento giocattoli nuovi raccolti in biblioteca per i piccoli ammalati di cancroALBINEA (Reggio Emilia) – E’ stata un grande successo l’iniziativa Insieme possiamo!: la raccolta di giocattoli e libri nuovi organizzata da Francesca Codeluppi ed Erika Rossi e che, quest’anno, ha ... reggionline.com

82mila giocattoli in 8 giorni raccolti da Le Terrazze e Croce Rossa Italiana della Spezia: la comunità spezzina si conferma solidale e sensibileLa raccolta si è conclusa con un risultato straordinario, l’iniziativa di solidarietà promossa dal centro commerciale Le Terrazze in collaborazione con la ... levantenews.it

Il Bistrot del Circolino è un omaggio ai vecchi circoli di inizio Novecento. Un luogo raccolto, intimo, dove si respira il gusto del tempo lento e delle conversazioni sottovoce. Luci calde, atmosfera sospesa, piatti che uniscono gusto e spontaneità. Qui ogni d - facebook.com facebook