Per i bimbi meno fortunati raccolti più di 10 mila giocattoli con Regalati un sorriso
Bergamo. Si avvicina il Natale ed è tempo per una nuova edizione di “Regalati un sorriso”, l’iniziativa lanciata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo. Guidato dal presidente Matteo Vavassori, il gruppo promuove il progetto che si pone l’obiettivo di raccogliere giocattoli e libri, nuovi o usati, da donare ad alcune organizzazioni benefiche della nostra provincia. L’iniziativa ha coinvolto anche quest’anno numerose aziende associate e i loro dipendenti, nonché la stessa Confindustria Bergamo, che ha allestito una propria area raccolta nella sede al Kilometro Rosso. Sono 60 le associate coinvolte e 750 le scatole portate in raccolta, con una stima di circa 10. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
