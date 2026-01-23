quei silenzi con i genitori il dialogo serve

I silenzi tra genitori e figli sono spesso segnali di incomprensione o distanza. Il dialogo rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare i legami e favorire la comunicazione autentica. In un’epoca in cui i mezzi di comunicazione sono onnipresenti, coltivare momenti di confronto reale rimane essenziale per costruire rapporti più profondi e sinceri.

Nel mondo contemporaneo la comunicazione è ovunque: messaggi, social network, video e chat rendono possibile parlare in ogni momento. Eppure, paradossalmente, molti studenti oggi parlano sempre meno con i propri genitori. Questo fatto non nasce da una sola ragione, ma è il risultato di diversi fattori sociali, culturali ed emotivi. Una prima ragione è legata ai ritmi di vita sempre più frenetici. La carenza di tempo diventa così una barriera silenziosa alla comunicazione profonda. Un altro fattore importante è il ruolo della tecnologia: gli adolescenti sono cresciuti in un mondo digitale, dove è più facile esprimersi tramite uno schermo che guardando qualcuno negli occhi.

