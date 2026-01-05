Mafia 46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella | silenzi depistaggi e quei misteri che continuano

Sono passati 46 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione e fratello del Presidente della Repubblica. Nonostante il tempo, molti aspetti di quella tragedia rimangono avvolti nel mistero, tra silenzi e depistaggi. Questa vicenda continua a suscitare interrogativi, mantenendo vivo l’interesse e la curiosità sulla verità dietro a un episodio che ha segnato la storia italiana.

Quarantasei anni di misteri, 46 anni di silenzi e di depistaggi. E' trascorso quasi mezzo secolo dall'omicidio del presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello maggiore del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma resta ancora il giallo attorno al nome del killer che gli sparò a distanza.

