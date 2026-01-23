Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 23 gennaio 2026

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Il programma di approfondimento e informazione, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, affronta temi di attualità e cronaca. Ecco le anticipazioni sugli argomenti trattati e gli ospiti presenti in questa puntata.

. Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro del programma il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Nella giornata di ieri l’uomo ha confessato l’omicidio e adesso gli inquirenti vogliono capire se ci sia stata la premeditazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

