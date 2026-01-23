Dopo aver concluso la sua partecipazione agli Australian Open, Jasmine Paolini si prepara a riprendere il cammino nel circuito WTA. I prossimi tornei in programma offriranno alla tennista toscana l’opportunità di consolidare la sua posizione e di affrontare nuove sfide. Restate aggiornati sulle date e le tappe successive della sua stagione, per seguire da vicino il suo percorso nel calendario tennistico internazionale.

La corsa di Jasmine Paolini a Melbourne si interrompe al terzo turno. La tennista toscana cede oggi alla talentuosa americana Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (3). Una sconfitta che porta il segno della rivale statunitense, ma anche di un momento di forma non perfetto: problemi di stomaco hanno limitato le energie e la capacità di esprimere il suo miglior tennis. Per battere la Jovic di oggi sarebbe servita una prestazione al massimo, e Jasmine lo sa bene. Come nel 2025, anche quest’anno lo Slam australiano le riserva un’amara eliminazione al terzo turno. E ora, quando rivedremo in azione la nostra azzurra? Dopo una breve pausa, Paolini punterà al prestigioso WTA1000 di Doha, in programma dal 9 al 15 febbraio, torneo che raccoglie le migliori interpreti del circuito, con tutta la top-10 guidata dalla bielorussa Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Jasmine Paolini? I tornei in programma dopo gli Australian Open

Leggi anche: Jasmine Paolini può rimanere top8 anche dopo gli Australian Open: in tre possono superarla

Jasmine Paolini cede all’astro nascente Iva Jovic e saluta gli Australian OpenJasmine Paolini si è fermata agli Australian Open 2026, eliminata dalla giovane promessa Iva Jovic.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Jasmine Paolini all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis WTA; Paolini debutta contro Sasnovich: quando e dove vederla; Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv; Errani e Paolini, la nuova idea: giocare insieme a padel. Ma Jasmine in campo si arrabbia quando chiamo la palla...

Jasmine Paolini chiede il medico agli Australian Open: il problema fisico e il rimedioJasmine Paolini sta vivendo una giornata complicata nella sfida di terzo turno degli Australian Open 2026. La tennista toscana, opposta all’americana Iva ... oasport.it

Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tvPaolini-Jovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre ... adnkronos.com

DIRETTA LIVE - Jasmine Paolini torna in campo per il secondo turno degli Australian Open 2026. L'azzurra sfida la polacca Magdalena Frech per un posto ai sedicesimi. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match - facebook.com facebook

Jasmine è la prima azzurra a tornare in campo per il secondo turno dell'Australian Open Quarto match, a partire dall'1 di notte italiana, sulla Kia Arena. #AO26 x.com