Quando torna Jasmine Paolini? I tornei in programma dopo gli Australian Open

Dopo aver concluso la sua partecipazione agli Australian Open, Jasmine Paolini si prepara a riprendere il cammino nel circuito WTA. I prossimi tornei in programma offriranno alla tennista toscana l’opportunità di consolidare la sua posizione e di affrontare nuove sfide. Restate aggiornati sulle date e le tappe successive della sua stagione, per seguire da vicino il suo percorso nel calendario tennistico internazionale.

La corsa di Jasmine Paolini a Melbourne si interrompe al terzo turno. La tennista toscana cede oggi alla talentuosa americana Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (3). Una sconfitta che porta il segno della rivale statunitense, ma anche di un momento di forma non perfetto: problemi di stomaco hanno limitato le energie e la capacità di esprimere il suo miglior tennis. Per battere la Jovic di oggi sarebbe servita una prestazione al massimo, e Jasmine lo sa bene. Come nel 2025, anche quest’anno lo Slam australiano le riserva un’amara eliminazione al terzo turno. E ora, quando rivedremo in azione la nostra azzurra? Dopo una breve pausa, Paolini punterà al prestigioso WTA1000 di Doha, in programma dal 9 al 15 febbraio, torneo che raccoglie le migliori interpreti del circuito, con tutta la top-10 guidata dalla bielorussa Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

