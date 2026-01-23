Jasmine Paolini cede all’astro nascente Iva Jovic e saluta gli Australian Open

Jasmine Paolini si è fermata agli Australian Open 2026, eliminata dalla giovane promessa Iva Jovic. La tennista americana, numero 29 del seeding e 18enne, ha superato la toscana in due set, confermando il suo crescente talento. Dopo tre incontri diretti, Jovic si conferma avversaria difficile per Paolini, che saluta Melbourne con rammarico ma con la consapevolezza di affrontare un futuro promettente nel circuito.

Jasmine Paolini è fuori dagli Australian Open 2026. A estrometterla da Melbourne in singolare è l’americana Iva Jovic, numero 29 del seeding, 18 anni e un gran futuro davanti, che al terzo confronto diretto riesce a battere la toscana per 6-2 7-6(3) in un’ora e 46 minuti. Pronti via, e l’antifona si capisce praticamente subito: per Paolini non è, e non sarà, semplice. C’è il break immediato di Jovic, con tre gratuiti dell’italiana che fanno la differenza e il resto lo fa il dritto dell’americana, che oggi è davvero in ritmo con questo colpo. Anche il terzo gioco finisce in battaglia, e come nel caso precedente Jasmine perde la battuta, stavolta con un paio di suoi errori, uno di rovescio e uno di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

