Oggi, venerdì 23 maggio, si disputa a Kitzbuehel il superG di Coppa del Mondo con Giovanni Franzoni tra i partecipanti. La gara si svolge sulla celebre pista Streif, conosciuta anche come l’Università del Circo Bianco. Di seguito, orario di partenza, numero di pettorale e dettagli sulla trasmissione televisiva.

Giovanni Franzoni punta ad essere grande protagonista nel superG di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena oggi (venerdì 23 maggio) sulla mitica pista Streif, la ribattezzata Università del Circo Bianco. Su uno dei tracciati più complicati ed esigenti dell’intero panorama internazionale, l’azzurro andrà a caccia del colpaccio dopo aver firmato il miglior tempo in entrambe le prove cronometrate della discesa libera sulla nevi della località austriaca. Il 24enne bresciano si presenterà al cancelletto di partenza forte dei grandi risultati conseguiti settimana scorsa a Wengen: sull’iconico tracciato del Lauberhorn si impose proprio in superG (sua prima affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante) e poi salì sul terzo gradino del podio in discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Giovanni Franzoni oggi, superG Kitzbuehel 2026: orario, n. di pettorale, tv

A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvIl superG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà venerdì 23 gennaio con partenza alle ore 11.

Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tvSofia Goggia prenderà il via oggi nel superG di Zauchensee 2026, evento della Coppa del Mondo di sci alpino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Giovanni Franzoni vince il Super G di Wengen in Coppa del mondo • Risultati Sci Alpino oggi; FRANZONI, UN’ALTRA PERLA! Giovanni è terzo nella discesa di Wengen dietro a Odermatt e Kriechmayr; Chi è Giovanni Franzoni, lo sciatore azzurro che ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo (sorprendendo tutti).

A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingGiovanni Franzoni è stato il protagonista assoluto della settimana sin qui sul Lauberhorn e va considerato uno degli osservati speciali in vista della ... oasport.it

Quando torna Giovanni Franzoni? Le prossime gare prima delle OlimpiadiGiovanni Franzoni ha fatto sognare gli appassionati italiani con due pregevoli prestazioni nella Coppa del Mondo di sci alpino, tra l'altro in uno dei ... oasport.it

Il sindaco Giovanni De Simone entra a far parte del Lions Club Cava dei Tirreni Vietri durante la cerimonia del 17 gennaio a Cava de’ Tirreni. L’adesione al club filantropico rafforza l’impegno del primo cittadino a favore della comunità, sostenendo iniziative di - facebook.com facebook