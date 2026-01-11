Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di Zauchensee 2026 | orario n di pettorale tv

Sofia Goggia prenderà il via oggi nel superG di Zauchensee 2026, evento della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara è prevista alle ore 12:30, con il pettorale numero 5. Dopo la discesa libera di ieri, in cui ha concluso in diciassettesima posizione, Goggia cerca miglior risultato nel superG. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai Sport.

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nel superG femminile di Zauchensse, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Austria dopo la discesa libera del sabato, dove l'azzurra non è andata oltre una poco soddisfacente diciassettesima posizione. L'auspicio è che la nostra portacolori riesca a riscattarsi su una pista decisamente tecnica e molto impegnativa, con l'incognita meteo che sembrerebbe mettere a rischio la regolare disputa dell'evento.

