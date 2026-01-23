Il superG di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà venerdì 23 gennaio con partenza alle ore 11. Nove gli azzurri in gara, tra cui Paris e Franzoni. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con dettagli sugli orari, numeri di pettorale e copertura mediatica.

Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, venerdì 23 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv

A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: n. di pettorale e tvOggi, mercoledì 21 gennaio, si svolge la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026.

A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingIl SuperG maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolgerà venerdì 16 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: A che ora partono Goggia, Della Mea e le azzurre oggi, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale e tv; Roma rallenta non solo in centro: ecco le prossime strade dove si viaggerà a 30 all'ora; A che ora fare colazione per vivere più a lungo e cosa è meglio mangiare, i medici: Meglio cibi salati che dolci?; A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming.

A che ora partono Goggia, Della Mea e le azzurre oggi, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale e tvNove italiane prenderanno parte al gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena martedì 20 gennaio sulla ... oasport.it

A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streamingAmbizioni importanti per l'Italia in vista della prestigiosa discesa libera di Wengen, in programma sabato 17 gennaio e valevole per la dodicesima tappa ... oasport.it

Domani partono le prevendite (Europa) 22 gennaio 13:00 Bruxelles, Monaco 14:00 Londra 15:00 Parigi 23 gennaio 14:00 Madrid 24 gennaio – vendita generale 13:00 Bruxelles, Monaco 14:00 Madrid, Londra 1 x.com

#giteorganizzate #bambinigratis CAMPITELLO MATESE • 01 FEBBRAIO 2026 - DA DOVE PARTONO I BUS SALERNO (parco pinocchio) CAVA DE’ TIRRENI (uscita autostradale) NOCERA INFERIORE (uscita autostradale) ANGRI (uscita autostradale e 268) - facebook.com facebook