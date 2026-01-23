Quando parte Anna Trocker nel gigante di Spindleruv Mlyn 2026 | orario n di pettorale tv

Anna Trocker parteciperà al gigante di Spindleruv Mlyn 2026, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La quarta azzurra a scendere in pista, con pettorale e orario ancora da confermare, affronterà la prima manche sabato 24 gennaio alle ore 10. La gara si svolgerà in Repubblica Ceca e sarà trasmessa in diretta televisiva.

La quarta delle otto azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: domani, sabato 24 gennaio, la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.30. Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 36 alle ore 10.55.45: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 1’00”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

