Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kronplatz 2026 | orario n di pettorale tv
Anna Trocker prenderà parte allo slalom gigante di Kronplatz 2026, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara si terrà il [data specifica], con inizio alle [orario], e sarà trasmessa in diretta su [canaleTV]. Trocker scenderà in pista con il pettorale numero [numero], nel rispetto del calendario ufficiale della competizione.
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il tradizionale appuntamento con lo slalom gigante di Kronplatz. La gara inizierà alle ore 10:30 con il via della prima manche, mentre la seconda prova scatterà alle 13:30. Tra i motivi di interesse di una giornata speciale per il ritorno alle gare di Federica Brignone, ci sarà la terza presenza nel circuito maggiore di Anna Trocker. La giovanissima azzurra, classe 2008, si ripresenta ai nastri di partenza con la voglia di perfezionare quanto ha solamente sfiorato nel giorno del suo debutto a Semmering, la qualificazione alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
