Oggi Anna Trocker parte alla prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. L’evento si terrà in Canada e sarà trasmesso in diretta. Trocker, con il pettorale numero 1, scenderà in pista alle ore 15, aprendo la competizione tra le sciatrice italiane in questa tappa.

La prima delle cinque azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 15.00 italiane, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 18.00 italiane. Nella prima manche Anna Trocker scatterà con il pettorale numero 3, Giada D’Antonio col 17, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Anna Trocker oggi, secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv

Leggi anche: Quando parte Giada D’Antonio oggi, secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv

Leggi anche: A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025: n. di pettorale, tv, streaming; Ecco l'Italia per Kranjska Gora: confermata Anna Trocker in gigante, D'Antonio invece vola verso la Nor-Am Cup; Quando parte Anna Trocker oggi, gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv; Quando parte Anna Trocker oggi, secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026: n. di pettorale, orario, tv.

Anna Trocker si gioca la vittoria a Mont Treblant, fuori Giada D'Antonio. Brignone frena sul ritorno in Coppa - Am Cup, gigante Mont Treblant: Anna Trocker seconda dopo la prima manche, fuori Giada D'Antonio. sport.virgilio.it