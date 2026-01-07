Quando parte Anna Trocker oggi secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv
Oggi Anna Trocker parte alla prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. L’evento si terrà in Canada e sarà trasmesso in diretta. Trocker, con il pettorale numero 1, scenderà in pista alle ore 15, aprendo la competizione tra le sciatrice italiane in questa tappa.
La prima delle cinque azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 15.00 italiane, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 18.00 italiane. Nella prima manche Anna Trocker scatterà con il pettorale numero 3, Giada D’Antonio col 17, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it
