Provinciali NdC | Saremo in campo con liste competitive Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione
Alle prossime elezioni provinciali, Noi di Centro sarà presente con liste competitive, affiancata da Essere Democratici, per rappresentare tutte le aree della provincia di Benevento. L’obiettivo è proporre candidature solide e rispettose del modello che ha ottenuto successo alle recenti elezioni regionali, evitando slanci non coordinati. Una scelta di continuità e serietà, volta a garantire un impegno concreto per il territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti “Alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con liste competitive e rappresentative di tutte le aree geografiche della provincia di Benevento. L’obiettivo programmatico è valorizzare e dare solidità e continuità alla governance del presidente Nino Lombardi”, è quanto si legge in una nota a margine di un incontro tra il segretario nazionale Clemente Mastella e i dirigenti provinciali di Noi di Centro. “ Quanto alle convergenze politiche, benché il sistema elettivo di secondo grado alla Provincia sia di natura proporzionale, riteniamo opportuno e proprio di una grammatica politica corretta, agire secondo lo schema di alleanza delle ultime Regionali che ha visto il campo largo vincente in Campania e nel Sannio, grazie al determinante contributo di NdC che esprime due consiglieri regionali di maggioranza e una esponente in Giunta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Provinciali, l’annuncio di ‘Essere Democratici’: “Saremo in campo”
Leggi anche: Provinciali, Sorrentino (NdC): “Campo largo maggioritario nel Sannio, noi da soli già autosufficienti”
Provinciali, NdC: “Saremo in campo con liste competitive. Basta slabbrature rispetto al modello che ha vinto alla Regione” - “Alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con liste competitive e rappresentative di tutte le aree ... tvsette.net
Provinciali, Sorrentino (NDC): "Campo largo maggioritario nel Sannio" - "Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in agenda tra due mesi, Noi di Centro, con gli amici del movimento Essere Democratici, ha già i ... msn.com
Iapozzuto (Ndc): «Senza Mastella il campo largo perde» - «Il pescatore dissennato per miope egoismo si opponeva alla costruzione del ponte perché geloso della sua barchetta. ilmattino.it
Provinciali 2026. Francesco Morra (Partito Democratico): "Saremo, ancora, il primo partito a Palazzo Sant'Agostino, grazie all'esperienza ed all'affidabilità di tanti Sindaci" #elezioniprovinciali #provinciali2026 #ProvinciadiSalerno #pdcampania #pdsalerno #A - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.