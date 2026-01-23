Proteste Iran Conte | Diamo segnale concreto contro repressione violenta – Il video

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha commentato l'importanza di inviare un segnale concreto di solidarietà alle donne e ai dissidenti iraniani, preoccupati per la repressione violenta del regime. Durante la manifestazione a Roma, ha sottolineato la necessità di sostenere il popolo iraniano e di condannare le azioni repressione, evidenziando l’impegno a livello internazionale per promuovere diritti e libertà.

Iran: Merola, 'necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione'Il tema delle proteste in Iran rappresenta una questione di grande attualità e rilevanza internazionale. Proteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione". Si stimano 12.000 uccisi nelle protesteL'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso il suo sconcerto per la dura repressione delle proteste in Iran, che avrebbe provocato oltre 600 morti e si stima siano circa 12. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Argomenti discussi: Proteste Iran, Conte: Diamo segnale concreto contro repressione violenta. Iran, orrore senza fine del regime: Oltre 20mila morti nelle repressioni. I dati chocIl bilancio delle vittime della repressione delle proteste in Iran potrebbe superare le 20 mila persone. Lo ha affermato la relatrice speciale ... iltempo.it Proteste Iran, Conte: Diamo segnale concreto contro repressione violentaDobbiamo dare un segnale concreto per stare vicino agli italiani donne giovani dissidenti che sono preoccupatissimi per una repressione violenta da parte di questo regime dittatoriale così il leader ... ilgiornale.it Tgr Rai FVG. . In Iran continuano le proteste contro il regime degli ayatollah e continua la repressione. Nel pomeriggio si terrà una manifestazione di solidarietà a Udine e domani un'altra a Pordenone. Alessandra Zigaina ha raccolto la testimonianza di un'arc - facebook.com facebook Israele: "Ucciso Erfan Soltani, simbolo proteste in Iran": è giallo #teheran x.com

