Iran | Merola ' necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione'

Il tema delle proteste in Iran rappresenta una questione di grande attualità e rilevanza internazionale. La repressione delle manifestazioni pacifiche e le conseguenze umanitarie sono al centro del dibattito pubblico, richiedendo attenzione e solidarietà. È importante comprendere il contesto e le implicazioni di questi eventi per una discussione informata e equilibrata.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "E' in corso una grande protesta contro la feroce dittatura teocratica in Iran continua con centinaia, forse migliaia di morti. I manifestanti chiedono libertà, democrazia, condizioni di vita migliori. Così come il popolo ucraino chiede sostegno contro l'aggressione e la ferocia vigliacca di Putin. La sinistra tutta dovrebbe essere capace di stare al fianco dei popoli oppressi e per la democrazia, e reagire al fatto che non ci sono grandi manifestazioni in Italia, a sostegno di iniziative europee contro le dittature di qualsiasi colore siano. Non basta manifestare per la pace, ma per una pace giusta bisogna manifestare contro la dittatura dei pasdaran in Iran e contro l'aggressione russa in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Merola, 'necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione' Leggi anche: Iran, proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad Leggi anche: Iran, repressione del regime sulle proteste: pena di morte per chi manifesta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. IRAN, MEROLA (PD): NECESSARIA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO PROTESTE - “E' in corso una grande protesta contro la feroce dittatura teocratica in Iran continua con centinaia, forse migliaia di morti. 9colonne.it Non avrei potuto spiegarlo meglio. Di Patrick Zaki Ci si può opporre all’imperialismo senza difendere la tirannia. Non esiste alcuna contraddizione tra l’opposizione all’imperialismo occidentale e il rifiuto del sistema di dominio clericale in Iran. Le due posizioni - facebook.com facebook

