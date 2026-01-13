Proteste in Iran Alto Commissario Onu | inorridito dalla repressione Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso il suo sconcerto per la dura repressione delle proteste in Iran, che avrebbe provocato oltre 600 morti e si stima siano circa 12.000 le vittime complessive. La situazione rimane critica, evidenziando le tensioni e le difficili condizioni che attraversano il paese.

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato di essere «inorridito» dalla «repressione» delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall’inizio delle manifestazioni, secondo una Ong. «L'uccisione di manifestanti pacifici deve cessare ed è inaccettabile etichettare i manifestanti come 'terroristi' per giustificare la violenza contro di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Proteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione". Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste Leggi anche: Iran, proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad Leggi anche: Iran: Merola, 'necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione' Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, proteste nel sangue: l’ONU divisa tra allarme e cautela politica; Tensioni in Cisgiordania. In Iran dilaga la protesta; Khamenei «spegne» Internet, arrestate 2mila persone. Lo Scià invoca Trump; Proteste in Iran, le notizie in diretta | L'Onu: «Inorriditi dalla violenza». I media di opposizione: «I morti sono 12mila». Proteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione". Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste - L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato di essere «inorridito» dalla «repressione» delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall’inizio del ... msn.com

Proteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione" - L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato di essere «inorridito» dalla «repressione» delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall’inizio del ... gazzettadelsud.it

Iran, monta la protesta: Internet bloccato e migliaia di morti. Il figlio dell'ultimo scià: «Ritorno alla monarchia? Deciderà il popolo» - Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, parla dagli Stati Uniti delle proteste che scuotono l’Iran: «Migliaia di persone hanno risposto al mio appello e sono scese ... corriereadriatico.it

Local Team. . LIVE Milano, presidio a sostegno delle proteste in Iran. Manifestanti davanti al consolato USA: diretta - facebook.com facebook

L'Iran convoca ambasciatori europei: più di 600 morti nelle proteste x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.