Proteste in Iran Alto Commissario Onu | inorridito dalla repressione Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste

Da feedpress.me 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha espresso il suo sconcerto per la dura repressione delle proteste in Iran, che avrebbe provocato oltre 600 morti e si stima siano circa 12.000 le vittime complessive. La situazione rimane critica, evidenziando le tensioni e le difficili condizioni che attraversano il paese.

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato di essere «inorridito» dalla «repressione» delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall’inizio delle manifestazioni, secondo una Ong. «L'uccisione di manifestanti pacifici deve cessare ed è inaccettabile etichettare i manifestanti come 'terroristi' per giustificare la violenza contro di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

proteste in iran alto commissario onu inorridito dalla repressione si stimano 12000 uccisi nelle proteste

© Feedpress.me - Proteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione". Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste

Leggi anche: Iran, proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad

Leggi anche: Iran: Merola, 'necessaria manifestazione a sostegno proteste e contro repressione'

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Iran, proteste nel sangue: l’ONU divisa tra allarme e cautela politica; Tensioni in Cisgiordania. In Iran dilaga la protesta; Khamenei «spegne» Internet, arrestate 2mila persone. Lo Scià invoca Trump; Proteste in Iran, le notizie in diretta | L'Onu: «Inorriditi dalla violenza». I media di opposizione: «I morti sono 12mila».

proteste iran alto commissarioProteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione". Si stimano 12.000 uccisi nelle proteste - L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato di essere «inorridito» dalla «repressione» delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall’inizio del ... msn.com

proteste iran alto commissarioProteste in Iran, Alto Commissario Onu: "inorridito" dalla "repressione" - L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha dichiarato di essere «inorridito» dalla «repressione» delle proteste in Iran, che ha causato oltre 600 morti dall’inizio del ... gazzettadelsud.it

proteste iran alto commissarioIran, monta la protesta: Internet bloccato e migliaia di morti. Il figlio dell'ultimo scià: «Ritorno alla monarchia? Deciderà il popolo» - Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, parla dagli Stati Uniti delle proteste che scuotono l’Iran: «Migliaia di persone hanno risposto al mio appello e sono scese ... corriereadriatico.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.