Prevenzione veterinaria | perché è importante per gli animali e la salute pubblica

Il 25 gennaio 2026 si celebra per la prima volta la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita per valorizzare il ruolo dei servizi veterinari nella tutela della salute animale e pubblica. La prevenzione veterinaria è fondamentale per evitare malattie, garantire il benessere degli animali e tutelare la salute dell’intera comunità. Questa giornata mira a sensibilizzare l’importanza di pratiche preventive e di un adeguato controllo sanitario.

Dal territorio alla tavola: la prevenzione lungo tutta la filiera L'attività del Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo si sviluppa lungo l'intera filiera produttiva, secondo il principio " dal campo alla tavola ".

