Prevenzione veterinaria un pilastro della salute pubblica | oltre 25 mila controlli in Romagna nel 2025

Il 25 gennaio si celebra per la prima volta la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, sottolineando l’importanza dei controlli e delle attività di prevenzione per la salute pubblica. Nel 2025, in Romagna sono stati effettuati oltre 25.000 controlli, evidenziando il ruolo fondamentale della prevenzione veterinaria nel mantenimento del benessere degli animali, delle persone e dell’ambiente, secondo il principio One Health.

Il 25 gennaio si celebra, per la prima volta, la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un'occasione per ricordare quanto la salute degli animali, quella delle persone e la tutela dell'ambiente siano strettamente collegate, secondo il principio One Health. Il compito principale dei medici veterinari del Sistema sanitario nazionale e Regionale è quello di tutelare la salute pubblica. "Un aspetto di fondamentale importanza riguarda l'alimentazione umana, in particolare derivante da alimenti di origine animale - viene rimarcato dall'Ausl Romagna -: un alimento può essere definito sicuro quando proviene da una filiera produttiva che rispetta rigorosamente le normative sanitarie vigenti, sia a livello nazionale che comunitario.

